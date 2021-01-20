"Британский" штамм COVID-19 зафиксирован уже в 60 странах

Выявленный в Великобритании более заразный штамм коронавируса COVID-19 обнаружен уже в 60 странах мира, говорится в обнародованном в среду еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"К данному моменту 60 стран, входящих во все шесть регионов ВОЗ, сообщали либо об импортированных случаях этого варианта вируса, либо о внутренних случаях его передачи", - отмечается в документе.