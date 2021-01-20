Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

"Британский" штамм COVID-19 зафиксирован уже в 60 странах

"Британский" штамм COVID-19 зафиксирован уже в 60 странах

Выявленный в Великобритании более заразный штамм коронавируса COVID-19 обнаружен уже в 60 странах мира, говорится в обнародованном в среду еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"К данному моменту 60 стран, входящих во все шесть регионов ВОЗ, сообщали либо об импортированных случаях этого варианта вируса, либо о внутренних случаях его передачи", - отмечается в документе.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации