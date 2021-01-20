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Обсуждены вопросы, касающиеся строительства участка дороги Талин-Гюмри коридора Север-Юг

Обсуждены вопросы, касающиеся строительства участка дороги Талин-Гюмри коридора Север-Юг

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян 19 января был на видеосвязи с заместителем генерального директора китайской компании “Синогидро Корпорейшн”, являющейся подрядной организацией дорожного коридора Север-Юг Паном Джинреном. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Стороны обсудили вопросы, связанные со строительством участка дороги Талин-Гюмри, отметили важность обеспечения продолжительности программы.

В своей речи Папикян подчеркнул необходимость придания строительным работам темпа и обеспечения высокого качества. Говоря о важности консолидации человеческих и технических ресурсов, министр отметил, что препятствия, обусловленные пандемией, преодолимы, и для китайских строителей обеспечены все необходимые условия труда.

Собеседники коснулись также технических и финансовых вопросов, возникающих в ходе реализации программы, выразили готовность урегулировать их совместными усилиями и в конструктивной атмосфере.


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