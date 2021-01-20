Парламент Армении ратифицировал соглашение, касающееся рынка табачной продукции в ЕАЭС

Национальное собрание Армении ратифицировало Соглашение “О принципах ведения налоговой политики в отношении акцизного налога на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза”.

Как передает Арменпресс , документ был единогласно ратифицирован 82 голосами “за”.

Соглашением признается нерушимое право каждого государства-члена ЕАЭС самостоятельно определять уровень налогообложения табачной продукции и на своей территории в отношении этой продукции проводить свою налоговую политику. Соглашение дает возможность создания в рамках ЕАЭС надлежащих условий для функционирования рынка табачной продукции и обеспечение конкурентной среды в сфере обращения табачной продукции.

В то же время положения соглашения направлены на обеспечение условий для создания рынка табачной продукции путем соответствия ставок акцизов на табачную продукцию, реализуемую на территориях государств-членов ЕАЭС, оно определяет принципы, меры и порядок соответствия ставок акцизов на табачную продукцию и регулирует вопросы соответствия акцизов на табачную продукцию.

Соглашение “О принципах ведения налоговой политики в отношении акцизного налога на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза” было подписано в Санкт-Петербурге 19 декабря 2019 года.