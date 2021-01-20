Прямые иностранные инвестиции в Китай в 2020 г. выросли до рекорда
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в 2020 году увеличились на 6,2% и достигли 999,98 млрд юаней ($14,38 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли страны.
Это рекордный показатель, отмечает агентство "Синьхуа". В долларовом выражении FDI выросли на 4,5% - до $144,37 млрд.
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Приток зарубежных инвестиций в сферу услуг КНР в 2020 году составил 776,8 млрд юаней, что на 13,9% больше показателя предыдущего года.
По данным министерства, инвестиции из Нидерландов в прошлом году выросли на 47,6%, из Великобритании - на 30,7%.
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