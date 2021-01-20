Выявлены случаи незаконного оборота наркотиков: возбуждено уголовное дело

В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и запрещенных предметов в Уголовно-исполнительном учреждении “Горис” Министерства юстиции Республики Армения в коробке кофе, находящейся в камере осужденного еще 21 декабря 2020 года, был обнаружен пакет, в котором содержалось наркотическое вещество вида метадон, подтвержденное заключением судебно-химической экспертизы, весом в 0,01 грамма. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела по пункту 3 части 2 статьи 34-266 УК Республики Армения. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Армении.

Сотрудники уголовно-исполнительного учреждения “Больница для осужденных” Министерства юстиции Республики Армения около 11:30, используя оперативные данные, провели незапланированный обыск в одной из палат терапевтического отделения, а также подвергли личному досмотру арестованного А. М., содержащегося в данной больничной палате. В результате обыска была обнаружена масса весом в 4 грамма, похожая на опиум. А. М заявил, что нашел мешочек с этим веществом во дворе терапевтического отделения.

В связи с инцидентом подготавливаются материалы, назначена судебно-химическая экспертиза.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, - говорится в сообщении.