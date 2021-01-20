Пашинян может продолжить переговоры: Акопян представил позицию “Моего шага”

Согласно позиции парламентской фракции “Мой шаг”, премьер-министр Никол Пашинян - тот руководитель, который с Азербайджаном может продолжить переговоры по Арцаху.

Как передает Арменпресс, об этом Акопян сказал в парламенте, отвечая на вопросы журналистов.

“В нашей команде всегда бывают бурные обсуждения, но на данный момент внутри команды есть консенсус, что Никол Пашинян тот руководитель, который может продолжить переговоры”, - сказал Акопян.