Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

СМИ: сотрудников администрации Байдена обяжут ежедневно сдавать тест на коронавирус

СМИ: сотрудников администрации Байдена обяжут ежедневно сдавать тест на коронавирус

Администрация избранного президента США Джозефа Байдена во вторник разослала вскоре вступающим в должность сотрудникам руководство с требованием ежедневно проходить тест на коронавирус и носить маски N95. Об этом сообщил портал Axios.

По его информации, инструкцию получили сотрудники, которые будут находиться рядом с лицами, занимающими руководящие должности, включая глав Совета национальной безопасности США и Национального экономического совета,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Тем из вас, кто еще не получил свою первую вакцину, мы в ближайшее время направим информацию о том, как это сделать", - также говорится в письме.

Инаугурация Байдена состоится 20 января.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации