Президент Ирана назвал уход Трампа божьей милостью

Уходящий президент США Дональд Трамп "умер" как политик, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Трамп умер, его политическая жизнь закончилась", - сказал Роухани на заседании правительства, назвав Трампа "тираном", а его уход "божьей милостью",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Трамп проиграл Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена состоится 20 января.