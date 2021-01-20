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Президент Ирана назвал уход Трампа божьей милостью

Президент Ирана назвал уход Трампа божьей милостью

Уходящий президент США Дональд Трамп "умер" как политик, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Трамп умер, его политическая жизнь закончилась", - сказал Роухани на заседании правительства, назвав Трампа "тираном", а его уход "божьей милостью",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Трамп проиграл Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена состоится 20 января.


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