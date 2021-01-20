Сенат Италии выразил доверие правительству Конте

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник заручился доверием итальянских сенаторов, благодаря чему избежал распада правящей коалиции.

Доверие премьеру выразили 156 сенаторов, против проголосовали 140, 16 воздержались.

Накануне Конте получил вотум доверия в нижней палате итальянского парламента.

Совет министров Италии во главе с Конте 13 января оказался в ситуации политического кризиса после того, как два министра из партии "Италия Вива" объявили об отставке.

Лидер партии "Италия Вива" экс-премьер Маттео Ренци заявил, что правительство покидают министр по вопросам сельского хозяйства Тереза Белланова и министр по вопросам равных возможностей Элена Бонетти. Таким образом, коалиция Конте потеряла большинство в сенате и была вынуждена искать там новых союзников,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По словам Ренци, к такому решению привели действия Конте. Ренци уже длительное время выражал несогласие с политикой главы совета министров по вопросу о распределении средств, выделенных ЕС на восстановление итальянской экономики от пандемии. Сторонники Ренци в сенате на голосовании воздержались.

Двое сенаторов из правой партии "Вперед, Италия" поддержали правительство, за что немедленно были исключены из партии.

Между тем, один из лидеров Демократической партии (ДП), бывший министр юстиции Андреа Орландо назвал решение Ренци "серьезной ошибкой, которую допустили несколько человек, но за которую заплатят все".

До настоящего момента правящая коалиция включала три партии: популистское "Движение пяти звезд" (M5S), левоцентристскую Демократическую партию (ДП) и партию "Италия Вива".

В правых оппозиционных итальянских партиях заявили, что продолжат добиваться роспуска правительства, так как, по их мнению, де-факто большинства в сенате у Конте нет, поскольку некоторые сенаторы выразили доверие совету министров из политических соображений, а не потому что разделяют его взгляды.