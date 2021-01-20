Действующий президент США Дональд Трамп объявил о помиловании 73 человек и смягчении наказания еще для 70. Также он помиловал своего экс-советника Бэннона, сообщили в среду в Белом доме.

Действующий президент США также помиловал активно поддерживавшего его американского предпринимателя Эллиотта Бройди.

В заявлении Белого дома уточняется, что Бройди "известен многочисленными благотворительными акциями", в том числе в пользу правоохранительных органов, военных и программ по поддержке ветеранов.

Предпринимателю в октябре 2020 года предъявили обвинения в Вашингтоне в причастности к незаконной лоббистской деятельности. По данным властей США, он получил около 6 млн долларов за то, чтобы убедить Министерство юстиции США, а также администрацию Трампа в необходимости прекращения расследования по делу малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трамп также помиловал политического консультанта Республиканской партии США Пола Эриксона, который, согласно утверждениям ряда американских СМИ, ранее состоял в романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга сообщило, что Трамп решил не объявлять о превентивном помиловании ни самого себя, ни членов своей семьи, ни своего личного адвоката Рудольфа Джулиани. По данным источника, знакомого с ситуацией, представители Белого дома советовали Трампу не объявлять о помиловании, поскольку в таком случае возникло бы впечатление, что он сам и его родственники виновны в совершении неких преступлений.