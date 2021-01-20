В Арцахе государство работодателям будет компенсировать подоходные налоги наемных работников

По программе государственного содействия в Арцахе зарегистрированным негосударственным компаниям будет компенсироваться подоходный налог наемных работников. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве труда, социальных и миграционных вопросов Арцаха.

“Для сохранения рабочих мест и содействия созданию новых рабочих мест и поощрения деятельности в Арцахе устанавливается форма государственного содействия.

В частности, начиная с января 2021 года, сроком на 6 месяцев, компаниям ежемесячно будет оказываться содействие в полном объеме уплаченного подоходного налога. В результате, компании будут освобождены от расходов на подоходные налоги.

Это важный стимул для бизнеса, который позволит сохранить рабочие места, а также будет способствовать созданию новых.

Бенефициарами программы, пользуясь этой исключительной возможностью, могут стать и новые компании, действующие в Арцахе”, - пояснили в министерстве.