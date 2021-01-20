В Армении подтверждено 309 новых случаев COVID-19, вылечились 357 заболевших

По состоянию на 11:00 20 января в Армении подтверждено 309 новых случаев COVID-19, 357 заболевших вылечились, есть 9 летальных исходов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 028 тестов, всего проведено 628 455 тестов.

Всего подтверждено 165 221 случаев COVID-19, 153 857 из которых выздоровели, есть 3 016 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 607 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 7 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 741.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля.