За курение при вождении собственного автомобиля будет вычитываться 0,5 штрафных балла

Национальное собрание во втором чтении и полностью приняло представленный правительством проект закона, которым предлагается за курение при вождении транспортных средств общего пользования и такси вычет 1 балла, при вождении собственного автомобиля - 0,5 штрафных балла.

Как передает Арменпресс, проект закона О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения “Об административных правонарушениях” на заседании НС представил заместитель начальника Полиции Республики Армения Ара Фиданян.

“Проектом закона предусматривается также дополнение в санкциях соответствующих статей требование о том, чтобы лицо, не имеющее права на управление транспортными средствами, было призвано к ответственности за совершение этого деяния. То есть на те нарушения, за которые в качестве административного взыскания предусматривалось только лишение прав на вождение, теперь будет установлена административная ответственность в виде штрафа”, - отметил Фиданян.

Также предусматривается, что до 1 июля 2022 года штрафная единица в качестве административного взыскания будет применяться только в случае нарушений правил дорожного движения, выявленных видеокамерами и фотографиями.

Проект закона был принят 82 голосами “за” при 3 воздержавшихся.