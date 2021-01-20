Принят проект, устанавливающий основы ведения государственных регистров образовательной системы

Национальное собрание во втором чтении и полностью приняло законопроект, устанавливающий правовые основы ведения государственных административных регистров образовательной системы Республики Армения.

Как передает Арменпресс, проект представила замминистра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян.

“Проект преследует цель создать правовые основы для осуществления функций информационного управления и ведения административных регистров в сфере образования, установить ряд регулирующих норм, которые после изменения Конституции необходимо было закрепить на уровне закона, они касаются, в частности, установления форм отчетности, касающейся деятельности лицензированных лиц и лицензий”, - представила Андреасян.

Проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об образовании” во втором чтении и полностью был принят 84 голосами “за” при 2 воздержавшихся.