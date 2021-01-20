ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19

В мире за прошедшую неделю зафиксировали рекордные 93 тысячи смертей от коронавируса, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 17 января в мире выявили более 93 миллионов случаев заболевания COVID-19. За прошедшую неделю число заражений выросло на 4,7 миллиона. Количество умерших от инфекции превысило два миллиона человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, самое большое число заболевших — 24,4 миллиона — зарегистрировали в США. На втором месте Индия с 10,5 миллиона заболевших, замыкает тройку Бразилия, где выявили 8,5 миллиона случаев заражения коронавирусом.

В России, по последним данным оперативного штаба, выявили 3,612 миллиона случаев заболевания COVID-19, 3,002 миллиона человек выздоровели, 66 623 пациента умерли.