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В Джабраиле обнаружены останки еще одного военнослужащего: сегодня поисковых работ не будет

В Джабраиле обнаружены останки еще одного военнослужащего: сегодня поисковых работ не будет

При поисковых работах в местах боевых действий на участке Джабраила обнаружены останки еще одного погибшего военнослужащего. Об этом Арменпресс сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

“В общей сложности по сей день обнаружены останки 1 247 погибших военнослужащих и гражданских лиц. Сегодня поисковых работ не будет. Азербайджанская сторона известила, что 20 января у них - День траура (Черный январь). Несмотря на то, что выпавший обильный снег сравнительно затруднит поиски останков погибших, работы будут продолжены”, - сообщил Унан Тадевосян.


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