В составе Совета Фонда страхования военнослужащих будут изменения

29 декабря 2020 года в закон, регулирующий деятельность Фонда страхования военнослужащих, были внесены изменения, которыми прекращались полномочия членов Фонда, назначенных до 1 июля 2020 года. Об этом Арменпресс сообщили в Фонде страхования военнослужащих.

“Из прежнего состава Совета попечителей ныне остается Адам Кабланян, который был назначен на должность после этой даты. В порядке назначения членов Совета фонда также произошли изменения, согласно которым до 31 января текущего года Центральный банк предложит четырех новых членов Совета, которые в свою очередь выберут еще двух членов. В итоге будет новый состав Совета из семи человек. Новый совет фонда будет представлен общественности.

Напомним, что Фонд, созданный в 2017 году, предоставляет единовременные и долгосрочные финансовые компенсации всем военнослужащим, которые в результате ранения во время военных действий приобрели инвалидность 1-ой или 2-ой группы, а также семьям всех погибших или пропавших без вести согласно судебному акту военнослужащего.

Средства фонда формируются из месячных зарплат зарегистрированных работников Армении и Арцаха в виде почтовых платежей, а также благодаря получаемым пожертвованиям”, - говорится в сообщении фонда.