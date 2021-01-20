Правомочный государственный орган должен опубликовать число пленных с армянской стороны: Омбудсмен

Омбудсмен Армении Арман Татоян считает, что правомочный государственный орган Армении должен обнародовать число пленных с армянской стороны. Как передает Арменпресс, омбудсмен Армении распространил заявление, в котором, в частности, говорится:

“Верховенство права предполагает презумпцию публикации любых данных, имеющих общественное значение. При отказе от публикации подобных данных государство должно представить правомерную основу. Отказ должен быть мотивированным.

Неразглашение численности армянских пленных, находящихся в Азербайджане, правительство Армении во вчерашнем официальном ответе мотивировало лишь тем, что вопрос имеет “сверхчувствительный характер”.

На самом деле, публикация численности пленных с армянской стороны, содержащихся в Азербайджане, по меньшей мере: 1) создаст возможность значительно увеличить международное давление на Азербайджан по вопросу освобождения и возвращения пленных; 2) появятся основания для принятия дополнительных обязательств в отношении Азербайджана; 3) повысится степень защиты содержащихся в Азербайджане пленных; 4) публично будет подчеркнуто уважение государства к правам пленных и их семей; 5) будут публичные выступления, этим шагом государства будет исключена или существенно будет снижена ложная информация, предоставляемая общественности, введение в заблуждение и, следовательно, попыток манипулирования какой-либо стороны.

Следовательно, правомочный государственный орган Республики Армения должен обнародовать численность пленных с армянской стороны, которые согласно имеющимся в его распоряжении