На территории Армении есть закрытые дороги: автодорога Степанцминда-Ларс также закрыта

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что из-за климатических условий на территории Армении есть закрытые автодороги. Как стало известно Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари. Перевал Варденяц труднопроходим для всех видов транспорта. Автодороги Дилижан-Ванадзор и Ноемберян-Джуджеван Тавушской области, также повороты Дилижана закрыты для грузовых автомобилей. Дороги Вайоц Дзора, Тавуша и Сюника - труднопроходимы. На автодорогах Арагацотна, Ширака, Лори, Армавира, Арарата и Котайка местами гололедеца. В Вайоц Дзоре и Сюнике, в Чаренцаване и Абовяне Котайкской области идет снег.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс из-за угрозы схода лавин закрыта для всех видов автотранспорта. На российской стороне скопилось 730 грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.