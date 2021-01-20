Цены на цветные металлы - 19-01-21

ЛОНДОН, 20 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.73% и составила 1984.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.07% и составила 7984.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.25% и составила 2004.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.58% и составила 18102.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.18% и составила 21324.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.25% и составила 2686.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.78% и составила 21936.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.30% и составила 37510.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.