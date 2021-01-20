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“Хоффенхайм” обыграл “Герту”: Адамян вышел на замену

“Хоффенхайм” обыграл “Герту”: Адамян вышел на замену

В 17-м туре чемпионата Германии по футболу “Хоффенхайм” на выезде обыграл берлинскую “Герту”.

Как передает Арменпресс, в игре, прошедшей в столице, “Хофехайму” удалось в ворота “Герты” отправить 3 безответных мяча. Голы в свой актив внесли Себастьян Руди и Андрей Крамарич (дубль).

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Саркис Адамян не был в стартовом составе “Хоффенхайма”, однако к концу матча вышел на замену.

После этого тура “Хоффенхайм” в турнирной таблице Бундеслиги с 19 очками занимает 11-е место.


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