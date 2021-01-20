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“Рома” выбыла из розыгрыша Кубка Италии: автором одного из голов был Мхитарян

“Рома” выбыла из розыгрыша Кубка Италии: автором одного из голов был Мхитарян

В 1/8 финала розыгрыша Кубка Италии “Рома” сыграла  со “Специей”.

Как передает Арменпресс, в течение первых 15 минут “Специя” в ворота “Ромы” отправила два мяча. “Волкам” удалось сравнять счет. На 43-й минуте отличился Лоренцо Пеллегрини и на 73-й минуте капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян.

Основное время матча завершилось вничью - 2:2 и матч был перенесен на дополнительное время. “Специи” удалось в ворота “Ромы” забить еще два мяча и победить со счетом 4:2. “Рома” выбыла из розыгрыша Кубка Италии.


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