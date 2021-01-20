Газета “Айастани Анрапетутюн”: Минская группа ОБСЕ активизирует свои действия

“Вопрос статуса Республики Арцах не мог быть решен трехсторонним заявлением о прекращении огня, поскольку в здравую логику не умещается включение Арцаха в состав Азербайджана в каком-либо особом статусе. В случае утверждения этого тезиса в ходе переговоров о прекращении огня армянской стороне было бы предпочтительнее воевать до конца, поскольку народ Арцаха не сможет жить нормальной жизнью в составе Азербайджана ни в каком статусе. Даже в годы советского “счастливого» коммунизма” и “дружбы народо” периодически проявлялась нетерпимость азербайджанцев к армянам, что получило масштабный характер с первого же импульса распада СССР.

Против формата Минской группы ОБСЕ выступали Турция и Азербайджан, однако ожидается, что от этой позиции возможно отступление. Подобное поведение последних в значительной степени было обусловлено напряжением отношений Турция-Франция. Это препятствие, кажется, имеет тенденцию устранения, что обосновывается письмом президента Франции, в котором он предлагает главе Турции встретиться и обсудить отношения между двумя странами. Ожидается, что в контексте смягчения этих отношений Турция, следовательно, и Азербайджан смягчат и свою жесткую позицию по формату Минской группы”.

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