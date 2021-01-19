Газета Bild сообщила о выходе немецкой компании Bilfinger SE из строительства газопровода "Северный поток — 2".

Как сообщает издание со ссылкой на документы компании, предприятие отказалось от участия в проекте из-за страха перед санкциями США.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в двух письмах Bilfinger сообщила США, что будет соблюдать положения "Закона о защите европейской энергетической безопасности" (PEESCA) и что откажется от всех партнерских отношений и контрактов с Nord Stream 2.

В документе, отправленном американским властям неделю назад, сообщается, что Nord Stream 2 была предупреждена о выходе немецкой компании из проекта до католического рождества. При этом, по данным Bild, российская сторона не отреагировала на обращение, и теперь в Bilfinger опасаются судебного иска.

По данным с сайта Bilfinger, компания выиграла заказ на разработку, поставку и эксплуатацию системы управления технологическими процессами и мониторинга на газопроводе "Северный поток — 2", в том числе на береговых компрессорных станциях в России и Германии. Кроме того, Bilfinger сообщала, что построит тепловую станцию для предварительного нагрева газа в точке выхода морского газопровода на сушу в Любмине, что необходимо для его дальнейшей подачи в европейские трубопроводные системы.