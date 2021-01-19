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Песков ответил на вопрос о "дворце Путина"

Песков ответил на вопрос о "дворце Путина"

Кремль не знакомился с публикацией о якобы дворце президента РФ Владимира Путина, "по сути, это неправда". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не знакомились. По сути, это неправда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями про "дворец Путина", построено ли это здание для президента и соответствует ли действительности эта информация.


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