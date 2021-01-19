В Армении есть закрытые автодороги: стороны России скопилось 730 грузовиков
Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.
Варденяцский перевал закрыт для всех видов транспортных средств.
Автодорога Ноемберян-Джуджеван и перевалы Дилижана Тавушского региона закрыты для грузовиков.
На 16-39 км автодороги Ереван-Севан, всех дорогах Гегаркуникского региона, участке Сисиан-«Зангер» Сюникского региона местами наблюдается гололедица.
В регионах Арагацотн, Арарат, Сюник, Котайк, Вайоц Дзор, Гегаркуник, Тавуш, Лори, Ширак, на участке под названием Сараван-«Зангер» идет снег.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств, так как есть угроза схода лавины, а также со стороны России скопилось 730 грузовиков.
Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
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