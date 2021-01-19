Даже во время войны поставки зерна в Армению не прекращались: замминистра
Армения самодостаточна по ряду зерновых культур, дефицит малообеспеченных культур полностью восполняется за счет импорта. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра экономики Арман Ходжоян.
«Даже во время войны поставки зерна не прекращались. Нет также проблем с запасами и количеством», - отметил он.
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