Даже во время войны поставки зерна в Армению не прекращались: замминистра

Армения самодостаточна по ряду зерновых культур, дефицит малообеспеченных культур полностью восполняется за счет импорта. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра экономики Арман Ходжоян.

«Даже во время войны поставки зерна не прекращались. Нет также проблем с запасами и количеством», - отметил он.