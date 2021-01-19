Премьер-министр и посол Нидерландов обсудили повестку развития двусторонних отношений

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Николаса Схермерса, который является первым резидентным послом этой страны в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя дипломата, премьер-министр отметил: “Открытие посольства Нидерландов в Ереване и назначение резидентного посла открывает новые возможности для развития сотрудничества между нашими странами. Это будет способствовать расширению отношений не только в двустороннем, но и многостороннем форматах, в том числе в рамках Европейского союза”.

Премьер-министр высоко оценил конструктивную и беспристрастную позицию Нидерландов по отношению к нашему региону, а также поддержку Нидерландами повестки демократических реформ в Армении. Коснувшись сложившейся после Арцахской войны ситуации, Никол Пашинян подчеркнул, что важнейшим приоритетом для армянской стороны является возвращение военнопленных, и в этом направлении продолжается интенсивная работа.

Премьер-министр попросил передал премьер-министру Нидерландов Марку Рютте теплые приветствия и выразил сожаление по поводу того, что запланированный на прошлый год визит был отложен из-за коронавируса.

В свою очередь, Николас Схермерс посчитал честью дипломатическую миссию в Армении и заверил, что приложит все усилия для укрепления армяно-нидерландских связей. По его словам, целью открытия посольства Нидерландов в Армении является обеспечение сбалансированного дипломатического присутствия в регионе, и это даст возможность осуществлять различные инициативы для поддержки демократического и экономического развития Армении, укрепления верховенства закона. Подчеркнув важность двусторонних взаимных визитов на высоком уровне, посол выразил надежду, что в ближайшее время можно будет организовать визит премьер-министра Пашиняна в Королевство Нидерландов, который был отложен из-за ситуации с коронавирусом.

Николас Схермерс выразил свои соболезнования премьер-министру в связи с гибелью военных и мирных жителей вследствие боевых действий в Арцахе и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Собеседники обсудили вопросы развития экономических связей между Арменией и Нидерландами. Двусторонне было отмечено перспективным сотрудничество в сферах информационных технологий, сельского хозяйства, туризма и гуманитарной сферы.

Премьер-министр отметил, что видение правительства состоит в том, чтобы иметь основанную на знаниях и технологиях экономику, и предложил послу привлечь внимание нидерландских компаний к перспективам инвестирования в эти области. Никол Пашинян также рассказал о возможностях, которые открывает разблокировка экономической и транспортной инфраструктуры в регионе.

Посол Схермерс выразил готовность информировать нидерландские компании об инвестиционных возможностях Армении и активно работать над продвижением сотрудничества. Он также высоко оценил роль армянской общины Нидерландов в различных сферах общественной жизни страны.