Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-01-21

ЕРЕВАН, 19 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 19 января, курс доллара США сократился на 2.88 драмa и составил 519.31 драм. Курс евро сократился на 0.52 драмa и составил 629.40 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.04 драм. Курс британского фунта вырос на 0.15 драмa и составил 706.73 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 12,909.49 драмa и составила 17965.11 драм. Цена серебра сократилась на 30,181.14 драмa и составила 30604.97 драм. Цена платины сократилась на 17,792.01 драмa и составила 423.83 драм.