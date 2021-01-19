Азиатские индексы - 19-01-21

ТОКИО, 19 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.39% и составил 28633.46 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.56% и составил 1855.84 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.83% и составил 3566.38 пункта, а HANG SENG вырос на 2.70% и составил 29642.28 пункта.