Омбудсмен Армении представил послу ФРГ вопросы возвращения армянских пленных

Защитник прав человека Армении Арман Татоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Армении Михаэля Йоханнеса Банцхафа.

Как сообщили Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата Защитника прав человека Армении, Арман Татоян на встрече поднял вопросы, связанные с правами оказавшихся в плену в Азербайджане военнослужащих и мирных жителей армянской стороны и их немедленного возвращения. Омбудсмен проинформировал посла, что власти Азербайджана искусственно затягивают обмен телами погибших и возвращение армянских пленных.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы прав человека в контексте объявленного в Армении в связи с эпидемией нового коронавируса (COVID-19) режима ЧП, а также действующего военного положения.

Отмечена важность реализации совместных программ, особенно в сфере защиты прав детей, женщин, а также развития возможностей журналистов.

В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, связанные с защитой прав человека, в частности, Защитник прав человека отметил, что концептуальные подходы немецкой правовой системы лежат в основе развития законодательства Армении.

Достигнута договоренность об углублении направлений сотрудничества.