По всей длине армяно-азербайджанской границы сохранялась стабильная оперативная обстановка

18-19 января по всей длине армяно-азербайджанской линии соприкосновения государственной границы Армении сохранялась стабильная оперативная обстановка.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, по информации, полученной от СНБ Армении, пограничных инцидентов на участке Воротан-Давид-Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан, находящемся под ответственностью пограничных войск СНБ, также не зарегистрировано.

Подразделения ВС Армении и погранвойск СНБ контролируют приграничную ситуацию по всей длине приграничной зоны и выполняют поставленные задачи.