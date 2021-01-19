Вараздат Далибалтаян назначен советником министра обороны
Приказом министра обороны Армении Вараздат Гургенович Далибалтаян назначен советником министра обороны. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей министерства обороны Армении.
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