Лавров встретился с представителем генсека ООН Моратиносом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Анхелем Моратиносом проведение Всемирной конференции глав государств, запланированной на май 2022 года.

"В центре переговоров была подготовка к проведению в России в мае 2022 г. по линии Межпарламентского союза и под эгидой ООН Всемирной конференции глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу на благо мира и человечества", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ходе беседы стороны обсудили усилия Альянса в области укрепления межцивилизационного и межрелигиозного диалога, способствующего предотвращению конфликтов на цивилизационной, этнической и конфессиональной почве.

Лавров подчеркнул значимость шагов, предпринимаемых Россией в этом направлении.

Международная организация Альянс цивилизаций была создана по инициативе премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро 21 сентября 2004 года на 59-й Генеральной Ассамблее ООН. Цель инициативы - активизация международных действий против экстремизма посредством налаживания межнационального, межкультурного и межрелигиозного диалога и взаимодействия. Альянс обращает особое внимание на уменьшение трений между западным и исламским мирами.