В Бундестаге призвали ввести штрафные пошлины на импорт газа из США

Санкции против участников проекта "Северный поток - 2" неприемлемы, а США преследуют исключительно собственные интересы. Об этом заявил в среду ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя решение Вашингтона о введении ограничений против трубоукладчика "Фортуна". Он подчеркнул, что в этой связи в ответ необходимо ввести штрафные пошлины на импортируемый американский газ.

"Я исхожу из того, что и новые санкции США против компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока - 2", не приведут к ожидаемому эффекту, но, несмотря на это, они неприемлемы", - отметил он. "Я призываю федеральное правительство вызвать и.о. посла США и недвусмысленно объяснить позицию правительства", - подчеркнул Эрнст,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Также необходимо ввести штрафные пошлины на импорт газа из США. Ведь я опасаюсь, что и новый президент не изменит агрессивную экономическую политику своей страны", - считает глава комитета.