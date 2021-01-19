Иран не получал посланий от Байдена о возвращении США в ядерную сделку

Тегеран не получал каких-либо посланий от избранного президента США Джо Байдена о возвращении в ядерную сделку, сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

По его словам, Тегеран сосредоточен на восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий всеми странами-участницами и ожидает, что новое правительство США также сосредоточится на восстановлении доверия Ирана за счет выполнения всех обязательств в сделке.

"Никаких посланий от команды Байдена мы не получали. Однако пока мы не убедимся в том, что США, вернувшись без каких-либо условий к своим обязательствам, действуют в соответствии с ними, переговоры бессмысленны", - сказал Рабии в ходе брифинга,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее израильские СМИ сообщили, что официальные лица от имени избранного президента США Джо Байдена ведут переговоры с Тегераном об условиях возвращения Вашингтона к ядерной сделке с Ираном.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

Кроме того, в начале декабря был утвержден закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство приостановить расширенные проверки МАГАТЭ ядерной деятельности, существенно нарастить уровень обогащения урана, а также задействовать в процессе обогащения центрифуги вне положений ядерной сделки.