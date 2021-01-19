Цель Азербайджана - полностью вытеснить армян из региона: Лариса Алавердян

Цель Азербайджана - продолжение арменоненавистнической политики во всем мире и осуществление геноцидальных действий против армян.

Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения на тему “31-я годовщина Геноцида армян в Баку и третья Арцахская война. Причинно-следственная связь” сказала бывший омбудсмен Армении, председатель общественной организации “Против правового произвола” Лариса Алавердян.

“Азербайджан был создан Турцией именно для осуществления геноцида против армян и завершения тогдашних программ. Действительно, задача была определена очень тщательно, были разработаны не только этапы, но и методы, формы, посредством которых геноцид должен был быть скрыт”, - сказала Алавердян.

По словам бывшего омбудсмена Армении, произошедшее в Баку - геноцид, и не надо бояться этой формулировки.

Деятельность Азербайджана, оказавшегося на политической карте как государство лишь в 1918 году, только и только обусловлена тем, что он должен полностью вытеснить армян из этого региона, продолжить арменоненавистническую политику во всем мире и осуществлять геноцидальные действия в самых разных формах”, - заключила Лариса Алавердян.