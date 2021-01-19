Находящиеся в Армении арцахцы будут трудоустроены: запущены две программы занятости

Обслуживание, ресторанный бизнес, промышленность, общественная сфера и т. д. арцахцы будут трудоустроены в этих счерах. Для этого запущены две программы занятости: “Предоставление содействия для приобретения трудового опыта” и “Организация оплачиваемых общественных работ”.

Как передает «Арменпресс», представляя подробности этих программ, заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Рубен Саргсян отметил, что по предварительным подсчетам, по двум программам могут обратиться около двух тысяч бенефициаров. “До старта программы была проведена работа с работодателями, чтобы понять, в каком направлении делать акценты, чтобы было выгодно и работодателям. На начальном этапе могут обратиться те арцахцы, дома которых остались на подконтрольных Азербайджану территориях. На втором этапе уже могут обратиться те арцахцы, чьи дома и строения в Арцахе повреждены, т. е. число бенефициаров увеличится. Если спрос будет больше, то мы не видим проблем, мы готовы работать. Я могу сказать, что мы уже имеем более 660 заявлений”, - и если есть работодатели, которые имеют возможность и хотят, чтобы арцахцы пришли к ним на работу, то Рубен Саркисян призвал быть их активными и обратиться в Министерство труда и социальных вопросов.

В программе “Предоставление содействия для получения трудового опыта” бенефициар может быть задействован один раз в течение 3 месяцев. В рамках программы ежемесячно будет выплачиваться зарплата в размере 100 000 драмов, а подоходный налог и сумма обязательных платежей работодателя будут компенсированы. В то же время, специалист, организовавший процесс приобретения опыта работы у работодателя, также будет оплачиваться в размере 34 000 драмов в месяц. “Хотя и отмечается трехмесячный срок, но мы прекрасно осознаем, что пока вопросы условий проживания в Арцахе не будут урегулированы, многие не смогут вернуться. Думаю, при надобности, мы сможем продлить срок программы”, - сказал замминистра.

Следующая программа - это организация оплачиваемых общественных работ, где работодателем является община, в основном это озеленение, ремонт и уборка снега. В рамках этой программы арцахцы имеют возможность участвовать в оплачиваемых общественных работах в общинах и за один рабочий день получать по 8 000 драмов, включая подоходный налог и обязательные выплаты. Граждане могут обращаться обращаться в территориальные агентства занятости, обращаться через e-reguest. am, а также www.employment.am. Необходимо отметить свои имя и фамилию, и в какой программе они хотят участвовать.