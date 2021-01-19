При обращении для узаконения самовольного строения до конца года будет низкая кадастровая стоимость

Новым проектом предлагается, чтобы для узаконивания самовольных строений до конца текущего года действовали прежние кадастровые тарифы.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил председатель постоянной комиссии НС Армении по экономическим вопросам Бабкен Тунян при обсуждении представленных правительством законопроектов О внесении дополнений в Закон Республики Армения “Об установлении порядка кадастровой оценки рыночной стоимости недвижимости с целью налогообложения недвижимого имущества”.

Депутат напомнил, что с 1 января этого года вступили в силу новые кадастровые тарифы недвижимости, приближенные к рынку, которые в несколько раз выше, чем прежние. “В связи с чем возникли проблемы. Есть граждане, земельные участки которых были приобретены при условии последующей оплаты. И когда процесс был бы окончательно завершен, они должны были заплатить по действующей на тот момент кадастровой стоимости. Есть люди, которые не смогли внести эту плату и предусматривали заплатить, например, в этом году. И чтобы у них не было дополнительной финансовой нагрузки, мы даем им следующую возможность: если в течение 2021 года они будут платить за имущество, земельные участки, приобретенные при условии дальнейшей оплаты, для них будут действовать прежние кадастровые цены”, - сказал Тунян.

По этому проекту внесены два изменения. Для тех, кто до 15 декабря 2020 года обратился для изменения целевого назначения, в случае положительного заключения, будут действовать прежние кадастровые цены. Те граждане, которые до 31 января 2021 года обратятся в соответствующие органы, чтобы узаконить самовольные постройки также воспользуются возможностью заплатить прежними кадастровыми тарифами”, - сказал Тунян.