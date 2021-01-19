Федерация лыжного спорта Армении считает результаты первенства страны удовлетворительными

В первом туре первенства Армении по лыжным гонкам с точки зрения участников и, исходя из результатов, сюрпризов не произошло.

Как передает «Арменпресс», чемпионкой Армении в вольном классическом стиле стала Катя Галстян, за ней следуют Ангелина Мурадян и Нелли Хачатрян.

В борьбе мужчин абсолютным чемпионом страны, как и в прошлом году, стал Микаел Микаелян, который был лучшим и в свободном и в классическом стиле. Серебряным призером стал Тадевос Погосян, а бронзовым призером - Спартак Восканян.

Генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян подводя итоги первенства подчеркнул, что как таковой сезон только стартует, впереди еще и второй тур.

“В целом, говоря о результатах, я могу оценить их удовлетворительно. Если на втором этапе будут существенные различия, их можно будет проанализировать и понять”, - сказал Саргсян.

Проведение второго этапа намечено на 12 - 14 февраля.