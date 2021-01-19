США перебросят в Норвегию группу стратегических бомбардировщиков В-1В

ВВС США собираются в феврале перебросить в Норвегию группу из четырех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Как передает Арменпресс, об этом сообщило интернет-издание Scramble Нидерландского авиационного общества.

Точная дата их прибытия пока неизвестна. Ожидается, что это произойдет в период с 7 по 20 февраля.

Бомбардировщики будут размещены на авиабазе Эрланн в центральной части Норвегии. Авиабаза располагает взлетно-посадочной полосой длиной 2714 метров и четырьмя стояночными площадками для больших самолетов. Сейчас на ней базируются эскадрилья истребителей F-35A Lightning II Королевских ВВС Норвегии и подразделение вертолетов Sea King Mk43B.

Как сообщали ВВС США, 25 сентября прошлого года американские стратегические бомбардировщики, поднявшиеся с авиабазы на Аляске, совершили 36-часовой беспосадочный полет через Северный полюс к берегам Норвегии, где провели совместные учения с ее ВВС.

По данным интернет-издания, ожидается, что в Норвегию прибудут B-1B из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас), самолеты которого были задействованы в прошлом сентябре в полетах вблизи Норвегии, или из состава 28-го бомбардировочного крыла с авиабазы Элсуорт (штат Южная Дакота).