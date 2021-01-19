WP: Байден начнет реформирование миграционной сферы 20 января

Избранный президент США демократ Джозеф Байден 20 января направит в Конгресс законодательные предложения о реформировании миграционной сферы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник вечером газета The Washington Post.

Как отмечает издание, Байден в день сразу после инаугурации развернет всеобъемлющее реформирование миграционного законодательства. Планируется введение восьмилетнего периода получения гражданства для мигрантов без легального статуса, а также увеличение квот приема беженцев. Предлагаемый пакет призван в том числе искоренить причины миграционного потока из стран Центральной Америки.

Согласно восьмилетнему плану, миллионы соискателей получат временный статус на пять лет, затем смогут претендовать на грин-карту, если пройдут проверки с точки зрения безопасности и будут платить налоги. При соблюдении этих условий через три года разрешается подать заявление на гражданство. Новые правила будут распространяться только на тех претендентов, которые находились на территории США по состоянию на 1 января 2021 года. Участники программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) и прибывающие из охваченных стихийными бедствиями стран могу подать заявку на грин-карту незамедлительно.

Программа DACA была запущена в 2012 году при президенте Бараке Обаме. Под ее действие подпадают около 800 тыс. человек, которых привезли в США детьми и которые никогда не имели легального иммиграционного статуса. Она призвана дать таким людям временную защиту от депортации и возможность получить разрешение на работу в США. В сентябре 2017 года администрация президента Дональда Трампа отменила программу. Иски против этого решения подали 15 штатов, в крупных городах прошли акции протеста.