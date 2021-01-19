Школа Ахавно приступила к нормальной работе

В средней школе имени Гарегина Нжде села Ахавно Кашатагского района Арцаха восстановлен учебный процесс.

Об этом «Арменпресс» сообщил директор школы Погос Агабекян. “Во время войны из-за артобстрела были повреждены двери и окна школы. Мы установили новые. И с 11 января, как и все школы Арцаха, мы начали учебный процесс. В настоящее время у нас около 20 учеников и 8 учителей. До войны в нашей школе были 50 учеников и 17 педагогов. Число учеников, как и возвращающихся семей, постепенно растет. Мы всех учителей призвали вернуться и приступить к выполнению своих обязанностей. Сейчас школа обеспечена необходимым имуществом. Для отопления нам из Министерства образования, науки и культуры предоставили печки, однако с приобретением дров у нас есть проблема, поскольку, исходя из соображений безопасности, мы не можем их добывать из ближайших территорий. Поэтому была достигнута договоренность о предоставлении нам электрических нагревателей. В настоящее время село обеспечено постоянным электричеством, интернетом и телефонной связью”, - сказал директор школы Ахавно.