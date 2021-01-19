Началось судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других

В суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян (резиденция Шенгавита) 19 января началось судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Как сообщает «Арменпресс», по делу также проходят Сейран Оганян, бывший в 2008 году начальником Генштаба ВС Армении, Юрий Хачатуров, бывший в 2008 году заместителем министра обороны Армении, Армен Геворкян, бывший в 2008 году руководителем аппарата президента Армении, секретарем Совета безопасности.

22 декабря адвокатская группа второго президента Армении Роберта Кочаряна присоединилась к акциям протеста, организуемым адвокатами, и не явилась на судебное заседание по делу о предполагаемом свержении конституционного строя.

По данным судебной информационной системы Datalex, по уголовному делу о событиях, произошедших в Ереване 1 и 2 марта 2008 года, второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами.