Двое участников “Australian Open” заразились COVID-19

Тест на COVID-19 двух участников Открытого чемпионата Австралии по теннису оказался положительным. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает AFP. Имена инфицированных COVID-19 не разглашаются. Число участников турнира, заразившихся COVID-19, уже достигло семи.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2021 году пройдет с 8 по 21 февраля. Первый турнир года Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии по традиции пройдет в Мельбурне. Однако матчи квалификационного раунда турнира состоятся в Дохе.

Первый чемпионат Большого шлема состоялся в 1905 году. Турнир в хронологическом плане Большого шлема из четырех событий года является первым, остальные три - чемпионаты Франции, Уимблдона и США. Турнир проводится на жестких полях парка Мельбурна с 1988 года. Чемпионат Австралии обычно имеет очень высокую посещаемость. Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович, в женском одиночном разряде - София Кенин.