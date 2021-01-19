Команда Байдена попросила Салливана на время остаться послом в РФ

Переходный штаб избранного президента США Джо Байдена попросил посла в РФ Джона Салливана какое-то время продолжить работу на этом посту. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Небольшую группу дипломатов, назначенных Трампом, тоже попросили временно не уходить со своих постов.

Байден планирует оставить Салливана послом до тех пор, пока не определится с его преемником. Эту должность считают настолько важной, что не решаются оставить ее вакантной даже на время.

Как правило, при смене власти в США те послы, которые были назначены на свои должности по политическим соображениям, подают в отставку. Bloomberg поясняет, что Салливан входит как раз в эту категорию. Карьерные дипломаты США, не считающиеся политическими назначенцами, напротив, работают при любой американской администрации.

Подавляющее большинство назначенных Трампом послов не получили от Байдена предложение продолжить работу. Они уже приготовились уйти в отставку.