СМИ: по центральному району Ирака нанесен авиаудар

Район города Джурф-эн-Наср, расположенного на севере центральной иракской провинции Бабиль, подвергся авиаудару. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По его сведениям, район удара находится под контролем иракских вооруженных сил. Источники телеканала также отметили, что в ночь понедельника самолеты ВВС США были замечены в небе над городом Эль-Каим близ границы с Сирией. Вместе с тем репортер телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщила со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона, что Вооруженные силы США этой ночью не наносили авиаударов по центральным районам Ирака.

В свою очередь телеканал Al Arabiya информировал, что три взрыва прогремели на позициях проиранской группировки "Катаиб Хезболлах" вблизи Джурф-эн-Насра. По данным источников телеканала, военнослужащие иракской армии не пострадали.