В Арцах вернулись более 50 000 арцахцев

Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасное возвращение арцахцев из Армении в Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ.

За один день на автобусах из Еревана в Степанакерт вернулись 175 беженцев.

“В общей сложности в Нагорный Карабах вернулись 50 002 беженцев. Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, им оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры”, - говорится в сообщении МО РФ.

Миротворческая миссия РФ в круглосуточном режиме продолжает следить за соблюдением режима прекращения огня.