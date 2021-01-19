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В Арцах вернулись более 50 000 арцахцев

В Арцах вернулись более 50 000 арцахцев

Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасное возвращение арцахцев из Армении в Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ.

За один день на автобусах из Еревана в Степанакерт вернулись 175 беженцев.

“В общей сложности в Нагорный Карабах вернулись 50 002 беженцев. Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, им оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры”, - говорится в сообщении МО РФ.

Миротворческая миссия РФ в круглосуточном режиме продолжает следить за соблюдением режима прекращения огня.


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