Российские миротворцы несут службу на наблюдательных пунктах Мартакерта

Российские миротворцы продолжают контролировать режим прекращения огня и осуществлять мониторинг на наблюдательных пунктах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

Наблюдательные пункты являются укрепительными сооружениями, которые предназначены для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также для осуществления кругового обзора над прилегающей территорией.

В настоящее время миротворцы проводят круглосуточный мониторинг и контроль соблюдения режима прекращения огня.

С личным составом наблюдательных пунктов российских миротворцев ежедневно проводятся занятия по необходимым действиям в случае нарушения режима прекращения огня. Также проводятся занятия по обороне при возможных атаках на посты наблюдения, которые разрабатываются до автоматизма.