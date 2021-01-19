Объявлен конкурс на эскиз-проект развития квартала Конд

Офис вице-премьера Тиграна Авиняна и Комитет по градостроительству Армении выступают с совместной инициативой по организации архитектурно-градостроительного конкурса по разработке концептуального эскиза-проекта развития историко-градостроительной среды в квартале Еревана Конд. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

“Для информирования общественности проект конкурсного пакета размещен на сайте www.minurban.am по следующей ссылке: http://minurban.am/am/announcements/others

Свои предложения и замечания просим представлять на электронный адрес [email protected] под заголовком “Конд. Город в городе” до 1 февраля 2021 года”, - говорится в сообщении офиса вице-премьера.